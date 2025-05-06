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06 травня 2025, 12:45

На Житомирщині рецидивіст тероризував пораненого захисника

06 травня 2025, 12:45
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фото: Національна поліція
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У Житомирській області 42-річний рецидивіст пограбував та вимагав гроші в пораненого захисника

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Зазначається, що фігурант неодноразово відбував покарання за розбійні напади та має статус "бродяги" у кримінальному середовищі.

Чоловік організував схему вимагання коштів у родини пораненого 38-річного військовослужбовця.

Торік у листопаді зловмисник тричі приходив до їхнього будинку, вимагаючи 3 000 доларів. Погрожуючи фізичною розправою, він забрав телевізор, а пізніше — 10 000 гривень.

Під час однієї зі спроб повторного вимагання поліція затримала підозрюваного та його двох спільників — 52-річного чоловіка та 53-річну жінку.

Усім трьом інкриміновано вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Окрім того, організатору повідомлено про підозру у розбої та у поширенні злочинного впливу.

Всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті злодійка пограбувала дружину військового.

Раніше на Франківщині до трьох років ув'язнення засудили жінку, яка виманювала гроші у родичів військових.

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Житомирська область рецедивіст військовий гроші грабіж поліція
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