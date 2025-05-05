На Житомирщині лунатимуть гучні вибухи: в ОВА назвали причину
Сьогодні, 5 травня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Київщині сапери знищили нерозірваний елемент касетного боєприпасу.
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