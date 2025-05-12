Работник ТЦК в Житомирской области, который назвал себя "людоловом", записал новое видеообращение

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Военнослужащего ТЦК, вероятно, заставили просить о переводе в отряд ПВО после публикации ролика, в котором он назвал себя "людоловом"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Рубикон".

"Они (начальство) к моим роликам не имеют отношения... Возможно, от меня будет больше пользы в мобильно-огневой группе", - говорится в ролике.

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором сотрудник ТЦК в шутку называет себя "людоловом", который приехал на пруд в Житомирской области в поисках "добровольцев".

Как сообщалось, в Житомирской области рецидивист терроризировал раненого защитника.