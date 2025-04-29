На Київщині сапери знищили нерозірваний елемент касетного боєприпасу
У Бучанському районі фермер під час обробки землі виявив нерозірваний елемент касетного боєприпасу
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Сапери ідентифікували боєприпас та знищили його на місці з дотриманням усіх заходів безпеки.
Нагадаємо, раніше на Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, який впав і не вибухнув.
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