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01 травня 2025, 06:11

На Чернігівщині знешкодили бойову частину збитого ворожого безпілотника

01 травня 2025, 06:11
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фото: поліція
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Днями на відкритій місцевості у Чернігівському районі виявили уламки російського ударного дрона, збитого Силами оборони

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Бойова частина безпілотника не здетонувала.

Вибухотехніки вилучили її, а потім транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили подвійну бойову частину російської крилатої ракети.

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Чернігівська область дрон вибухотехніки війна безпілотники
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