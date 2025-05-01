На Чернігівщині знешкодили бойову частину збитого ворожого безпілотника
Днями на відкритій місцевості у Чернігівському районі виявили уламки російського ударного дрона, збитого Силами оборони
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Бойова частина безпілотника не здетонувала.
Вибухотехніки вилучили її, а потім транспортували на спеціальний майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили подвійну бойову частину російської крилатої ракети.
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