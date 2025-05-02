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02 травня 2025, 06:45

На Харківщині сапери розмінували понад 225 гектарів територій

02 травня 2025, 06:45
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 225 гектарів територій в Харківської області. Також сапери виявили та знешкодили 1 849 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 24 по 30 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

  • понад 151 га сільгоспугідь;

  • більше 9 кілометрів ліній електропередач;

  • понад 23 кілометри ділянок автомобільних доріг;

  • один об’єкт;

  • розмінували 16 домоволодінь.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 4 444 абонентів.

"Впродовж 30 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 46 гектарів територій, більш як 30 га сільськогосподарських угідь, більше 2 кілометрів ліній електропередач, понад 12 кілометрів ділянок автомобільних доріг, а також розмінували 1 домоволодіння. Виявили та знешкодили 233 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, днями у Студенецькому лісництві у Харківській області підірвалася машина механізованого розмінування.

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війна Харківська область розмінування Харківська ОВА вибухотехніки сапери вибухонебезпечні предмети
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