На Харківщині сапери розмінували понад 225 гектарів територій

ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували понад 225 гектарів територій в Харківської області. Також сапери виявили та знешкодили 1 849 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією ОВА, з 24 по 30 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

понад 151 га сільгоспугідь;

більше 9 кілометрів ліній електропередач;

понад 23 кілометри ділянок автомобільних доріг;

один об’єкт;

розмінували 16 домоволодінь.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 4 444 абонентів.

"Впродовж 30 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 46 гектарів територій, більш як 30 га сільськогосподарських угідь, більше 2 кілометрів ліній електропередач, понад 12 кілометрів ділянок автомобільних доріг, а також розмінували 1 домоволодіння. Виявили та знешкодили 233 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети цивільних закликають обов'язково повідомляти за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, днями у Студенецькому лісництві у Харківській області підірвалася машина механізованого розмінування.