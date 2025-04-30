На Кіровоградщині знищили подвійну бойову частину російської крилатої ракети
Уламки ворожої ракети виявили на околиці одного з населених пунктів Кіровоградської області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки провели обстеження території та встановили, що ракета була споряджена двома бойовими частинами масою близько 400 кг кожна, які не здетонували.
Фахівці транспортували уламки на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву.
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