На Житомирщині в пожежі загинула жінка
У Житомирі увечері, в п'ятницю, загорілась квартира в багатоповерховому будинку. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє ДСНС Житомирської області, передає RegioNews.
Інцидент стався увечері 2 травня. Загорілась двокімнатна квартира п'ятиповерхового будинку в Житомирі. Коли вогнеборці приїхали, вони побачили, що в одній з кімнат горіло ліжко та речі. Під час гасіння полум'я, на жаль, знайшли тіло 75-річної жінки.
Попередньо, пожежа сталась через коротке замкнення електромережі. Точні обставини будуть встановлювати фахівці.
Нагадаємо, 30 квітня сталась пожежа в Кіровоградській області. На жаль, внаслідок інциденту загинула 63-річна жінка. Ще одна жінка 84 років отримала травми.
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