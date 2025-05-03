Фото: ДСНС

У Житомирі увечері, в п'ятницю, загорілась квартира в багатоповерховому будинку. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє ДСНС Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався увечері 2 травня. Загорілась двокімнатна квартира п'ятиповерхового будинку в Житомирі. Коли вогнеборці приїхали, вони побачили, що в одній з кімнат горіло ліжко та речі. Під час гасіння полум'я, на жаль, знайшли тіло 75-річної жінки.

Попередньо, пожежа сталась через коротке замкнення електромережі. Точні обставини будуть встановлювати фахівці.

Нагадаємо, 30 квітня сталась пожежа в Кіровоградській області. На жаль, внаслідок інциденту загинула 63-річна жінка. Ще одна жінка 84 років отримала травми.