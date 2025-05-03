Фото: ГСЧС

В Житомире вечером, в пятницу, загорелась квартира в многоэтажном доме. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает ГСЧС Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 2 мая. Загорелась двухкомнатная квартира пятиэтажного дома Житомира. Когда пожарные приехали, они увидели, что в одной из комнат горела кровать и вещи. Во время тушения пламени, к сожалению, обнаружили тело 75-летней женщины.

Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания электросети. Точные обстоятельства будут устанавливаться специалистами.

Напомним, 30 апреля произошел пожар в Кировоградской области. К сожалению, в результате инцидента погибла 63-летняя женщина. Еще одна женщина 84 года получила травмы.