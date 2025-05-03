В Житомирской области в пожаре погибла женщина
В Житомире вечером, в пятницу, загорелась квартира в многоэтажном доме. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает ГСЧС Житомирской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел вечером 2 мая. Загорелась двухкомнатная квартира пятиэтажного дома Житомира. Когда пожарные приехали, они увидели, что в одной из комнат горела кровать и вещи. Во время тушения пламени, к сожалению, обнаружили тело 75-летней женщины.
Предварительно пожар произошел из-за короткого замыкания электросети. Точные обстоятельства будут устанавливаться специалистами.
Напомним, 30 апреля произошел пожар в Кировоградской области. К сожалению, в результате инцидента погибла 63-летняя женщина. Еще одна женщина 84 года получила травмы.
В Житомирской области загорелся жилой дом: есть пострадавшийВсе новости »
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