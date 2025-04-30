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30 квітня 2025, 22:20

На Прикарпатті в пожежі загинула жінка

30 квітня 2025, 22:20
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Фото: ДСНС
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На Прикарпатті сталась пожежа. На жаль, під час гасіння полум'я виявили тіло жінки

Про це повідомляє ДСНС Кіровоградської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 30 квітня на вул. Гайдамацькій м. Благовіщенське Голованівського району. На місці пожежі рятувальники виявили травмовану 84-річну жінку. Також, на жаль, загинула 63-річна жінка.

Рятувальники ліквідували пожежу. Обставини інциденту та смерті жінки встановлюватимуться.

Нагадаємо, раніше на Волині загорівся житловий будинок. В одній з кімнат знайшли 76-річного господаря без ознак життя. Його 72-річна дружина отримала опіки.

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