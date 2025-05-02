У Житомирі загорівся полігон з відходами: школи перевели на онлайн-навчання
Протягом минулої ночі вогнеборці гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Житомирі. Через масштабне займання школи перевели на дистанційний формат навчання
Про це повідомляє міська рада Житомира, передає RegioNews.
"У гасінні були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки. Завдяки їхнім зусиллям вдалося локалізувати загоряння, і на цей час подальше поширення вогню по території полігону не відбувається", — йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення.
Враховуючи рекомендації екологів, влада вирішила тимчасово змінити роботу закладів освіти сьогодні, 2 травня:
- школи працюватимуть у дистанційному форматі;
- дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.
Також у місті заборонили змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.