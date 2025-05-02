13:29  02 травня
Трагедія на Буковині: у річці виявили тіло зниклої школярки
13:15  02 травня
У квітні під обстрілами в Херсоні народилися 12 немовлят
12:40  02 травня
У Житомирі загорівся полігон з відходами: школи перевели на онлайн-навчання
UA | RU
UA | RU
02 травня 2025, 12:40

У Житомирі загорівся полігон з відходами: школи перевели на онлайн-навчання

02 травня 2025, 12:40
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Житомирській області
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої ночі вогнеборці гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Житомирі. Через масштабне займання школи перевели на дистанційний формат навчання

Про це повідомляє міська рада Житомира, передає RegioNews.

"У гасінні були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки. Завдяки їхнім зусиллям вдалося локалізувати загоряння, і на цей час подальше поширення вогню по території полігону не відбувається", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення.

Враховуючи рекомендації екологів, влада вирішила тимчасово змінити роботу закладів освіти сьогодні, 2 травня:

  • школи працюватимуть у дистанційному форматі;
  • дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Також у місті заборонили змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.

Нагадаємо, на Київщині рятувальники кілька годин гасили пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
екологія пожежа Житомир вогонь ДСНС школи Сміттєзвалище дистанційне навчання полігон
У Запоріжжі росіяни атакували локомотиворемонтний завод: виникла пожежа
02 травня 2025, 07:50
На Закарпатті сталася пожежа на складі
02 травня 2025, 00:27
Через російські обстріли на Донеччині спалахнули масштабні пожежі
30 квітня 2025, 13:58
Всі новини »
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
В Україні зниклими безвісти вважаються понад 70 тисяч осіб
02 травня 2025, 13:58
Трагедія на Буковині: у річці виявили тіло зниклої школярки
02 травня 2025, 13:29
У квітні під обстрілами в Херсоні народилися 12 немовлят
02 травня 2025, 13:15
Масштабні екопожежі охопили Україну: найбільше – на Київщині
02 травня 2025, 12:58
У квітні в арсенал ЗСУ додали понад 120 нових зразків озброєння
02 травня 2025, 12:36
Смертельна ДТП на Волині: загинув неповнолітній, ще один хлопець – у реанімації
02 травня 2025, 12:16
Трамп вийшов із переговорів: що це означає
02 травня 2025, 12:05
Викрали та катували односельця: на Житомирщині судитимуть трьох чоловіків
02 травня 2025, 11:54
За добу ЗСУ ліквідували понад 1100 росіян, знищили танки, арту та системи ППО
02 травня 2025, 11:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »