У Житомирі загорівся полігон з відходами: школи перевели на онлайн-навчання

фото: ДСНС України у Житомирській області

Протягом минулої ночі вогнеборці гасили пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Житомирі. Через масштабне займання школи перевели на дистанційний формат навчання

Про це повідомляє міська рада Житомира, передає RegioNews.

"У гасінні були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки. Завдяки їхнім зусиллям вдалося локалізувати загоряння, і на цей час подальше поширення вогню по території полігону не відбувається", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря, що дозволить визначити рівень забруднення.

Враховуючи рекомендації екологів, влада вирішила тимчасово змінити роботу закладів освіти сьогодні, 2 травня:

школи працюватимуть у дистанційному форматі;

дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі, але прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Також у місті заборонили змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.