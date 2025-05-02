Масштабні екопожежі охопили Україну: найбільше – на Київщині

фото: ДСНС Закарпаття

За минулу добу в Україні рятувальники ліквідували 261 пожежу в екосистемах на загальній площі 223,31 га

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше загорянь сталося на Київщині, де зафіксовано 45 пожеж на площі майже 60 га.

Значна кількість пожеж також виникла у Харківській області – 29 (10,9 га), Полтавській – 17 (18,7 га), Житомирській – 17 (11,75 га) та Волинській – 17 (29,32 га).

З початку року в Україні зафіксовано вже 25 265 пожеж в екосистемах.

Рятувальники закликають громадян бути обережними з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб уникнути трагічних наслідків для себе та довкілля.

Нагадаємо, у Житомирі загорівся полігон із відходами. Через масштабне займання школи перевели на дистанційний формат навчання.