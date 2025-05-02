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02 травня 2025, 21:13

На Житомирщині загорівся житловий будинок: є постраждалий

02 травня 2025, 21:13
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Фото: YouTube
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У Житомирській області сталась пожежа в житловому будинку. На місці інциденту вогнеборці врятували людину

Про це повідомляє ДСНС Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 травня. Спалахнула пожежа у квартирі пʼятиповерхового житлового будинку в Житомирі. Коли рятувальники приїхали, то вони побачили, що горіла ковдра.

На підлозі лежав 47-річний чоловік. Його винесли з приміщення на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. З опіками обличчя та обох колінних суглобів постраждалого госпіталізували.

На щастя, пожежа знищила лише ковдру. Рятувальникам вдалось загасити полум'я ще до того, як воно поширилось. Попередньо, інцидент стався через необережність під час куріння.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті загинула жінка. Там сталась пожежа в місті Благовіщенське. На місці інциденту рятувальники знайшли тіло 63-річної жінки. Обставини будуть з'ясовувати фахівці.

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