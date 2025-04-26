На Житомирщине в аварии погиб мальчик, еще восемь человек в больницах

фото: Национальная полиция

В Житомирской области в результате ДТП погиб 8-летний мальчик, еще восемь человек госпитализированы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагическая авария произошла 25 апреля около 22:30 на 192-м километре трассы Киев-Чоп, вблизи села Соколов Курненской общины.

По предварительной информации, 31-летний водитель мотоблока "Зубр" с самодельным прицепом во время разворота столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson, за рулем которого находилась 40-летняя жительница Луцка.

В результате ДТП погиб 8-летний пассажир мотоблока.

Еще восемь человек, среди которых шестеро детей в возрасте от 2 до 17 лет и двое взрослых, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения области. Все пострадавшие — жители Курненского общества.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция предостерегает, мотоблоки с самодельными прицепами не предназначены для перевозки пассажиров, а несоблюдение ПДД может привести к трагедиям.

Напомним, в Ровенской области под колесами грузовика погиб 18-летний пешеход.