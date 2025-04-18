Допомагав ухилянтам виїжджати: на Житомирщині повідомили про підозру жителю Полтави

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 13 квітня на прикордонному блокпості в Коростенському районі поліцейські зупинили автомобіль, у якому перебували троє жителів Полтавщини. За оперативною інформацією, пасажири планували незаконно перетнути державний кордон України.

З’ясувалося, що двоє молодиків, 21 і 24 років, домовилися разом виїхати за кордон у незаконний спосіб. Для цього вони залучили знайомого, який погодився підвезти їх на прикордоння. 24-річний водій знав про наміри пасажирів і свідомо погодився допомогти.

Після зупинки автомобіля поліцейські вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та закордонні паспорти.

Водія затримали у процесуальному порядку. Щодо двох пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи та передали інформацію до територіального центру комплектування.

Наступного дня слідчі повідомили керманичу про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон. Суд обрав йому запобіжний захід — нічний домашній арешт.

Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині неповнолітній організував бізнес на ухилянтах.

Раніше повідомлялося, що поліція заблокувала 10 каналів незаконного перетину кордону в різних регіонах України. Організаторам схем оголошені підозри, а на їх "клієнтів" складені адміністративні протоколи.