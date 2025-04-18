Допомагав ухилянтам виїжджати: на Житомирщині повідомили про підозру жителю Полтави
На Житомирщині правоохоронці висунули підозру мешканцю Полтави, котрий займався сприянням незаконному перетину кордону чоловіками
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 13 квітня на прикордонному блокпості в Коростенському районі поліцейські зупинили автомобіль, у якому перебували троє жителів Полтавщини. За оперативною інформацією, пасажири планували незаконно перетнути державний кордон України.
З’ясувалося, що двоє молодиків, 21 і 24 років, домовилися разом виїхати за кордон у незаконний спосіб. Для цього вони залучили знайомого, який погодився підвезти їх на прикордоння. 24-річний водій знав про наміри пасажирів і свідомо погодився допомогти.
Після зупинки автомобіля поліцейські вилучили транспортний засіб, мобільні телефони та закордонні паспорти.
Водія затримали у процесуальному порядку. Щодо двох пасажирів прикордонники склали адмінпротоколи та передали інформацію до територіального центру комплектування.
Наступного дня слідчі повідомили керманичу про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон. Суд обрав йому запобіжний захід — нічний домашній арешт.
Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Рівненщині неповнолітній організував бізнес на ухилянтах.
Раніше повідомлялося, що поліція заблокувала 10 каналів незаконного перетину кордону в різних регіонах України. Організаторам схем оголошені підозри, а на їх "клієнтів" складені адміністративні протоколи.