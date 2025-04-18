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18 апреля 2025, 15:50

Помогал уклонистам уезжать: на Житомирщине сообщили о подозрении жителю Полтавы

18 апреля 2025, 15:50
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фото: Национальная полиция
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В Житомирской области правоохранители выдвинули подозрение жителю Полтавы, который занимался содействием незаконному пересечению границы мужчинами

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 13 апреля на пограничном блокпосте в Коростенском районе полицейские остановили автомобиль, в котором находились три жителя Полтавщины. По оперативной информации, пассажиры планировали незаконно пересечь государственную границу Украины.

Выяснилось, что двое молодых людей, 21 и 24 лет, договорились вместе уехать за границу незаконным способом. Для этого они привлекли знакомого, который согласился подвезти их на границу. 24-летний водитель знал о намерениях пассажиров и сознательно согласился помочь.

После остановки автомобиля полицейские изъяли транспортное средство, мобильные телефоны и загранпаспорта.

Водитель задержан в процессуальном порядке. В отношении двух пассажиров пограничники составили админпротоколы и передали информацию в территориальный центр комплектования.

На следующий день следователи сообщили водителю о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через госграницу. Суд избрал ему меру пресечения — ночной домашний арест.

Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области несовершеннолетний организовал бизнес на уклонистах.

Ранее сообщалось, что полиция заблокировала 10 каналов незаконного пересечения границы в разных регионах Украины. Организаторам схем объявлены подозрения, а на их "клиентов" составлены административные протоколы.

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