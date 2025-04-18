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На Сумщині викрили посадовця медзакладу, який заробляв на фейкових довідках для військовозобов'язаних. Його затримали під час отримання грошей

Про це повідомляє Поліція Сумської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. За даними поліції, посадовець однієї з амбулаторій первинної ланки охорони здоров’я влаштував схему отримання коштів від осіб призовного віку. Його затримали "на гарячому".

Правоохоронці розповіли, що посадовець біцяв допомогу в ухиленні від мобілізації через безпідставне відкриття лікарняних та внесення потрібного діагнозу до висновку військово-лікарської комісії. Затримали зловмисника тоді, коли він отримував хабар в розмірі 500 доларів США. Під час обшуків у нього знайшли рецептурні бланки, незаповнені довідки з печатками, а також речовини невстановленого походження.

"Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили завідувачу амбулаторії про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили гендиректора медустанови та двох його заступників. Виявилось, що вони продавали військовозобов'язаним фейкові довідки про нібито наявність тяжких розладів психіки за 20 тисяч доларів США.