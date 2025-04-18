В Україні офіційно продовжено мобілізацію і воєнний стан
Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Про це свідчать дані у картках законопроєктів №13172 та №13173 на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Згідно з документами, воєнний стан і мобілізацію продовжено на 90 днів — з 9 травня до 6 серпня 2025 року.
Як відомо, режим воєнного стану в Україні було вперше запроваджено 24 лютого 2022 року. Це вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, 16 квітня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану. За це проголосували 357 народних депутатів. Окрім нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка.
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