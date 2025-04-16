На Житомирщині батько напав на сина з ножем та ледь не вбив його

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Поліцейські затримали 57-річного мешканця Житомирського району, якого підозрюють у замаху на вбивство власного сина

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався увечері 14 квітня в одному з населених пунктів Станишівської громади.

Між родичами виникла побутова суперечка, в ході якої батько завдав синові удару ножем у грудну клітину. Пораненого 28-річного чоловіка — був госпіталізували із проникаючим пораненням. Його терміново прооперували.

Сам підозрюваний викликав медиків, визнав свою провину, чоловіка затримали.

Поліція зібрала речові докази на місці злочину, а вже наступного дня чоловікові оголосили про підозру. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік напав із ножем на власника квартири, де він орендує кімнату.

Раніше в Києві чоловік вдарив жінку ножем. Він прийшов у під'їзд та кликав свою знайому. Коли сусідка зробила йому зауваження, він завдав їй декілька ударів у живіт ножем та кинувся втікати. Правоохоронці його затримали.