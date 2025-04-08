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08 квітня 2025, 18:22

Зробила зауваження: чоловік напав з ножем на киянку прямо біля її квартири

08 квітня 2025, 18:22
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Фото: Нацполіція
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У столиці затримали чоловіка, який напав на жінку. Він вдарив її ножем

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали чоловіка, який напав на 27-річну киянку в столиці. Він прийшов до багатоповерхівки, де живе його знайома. Проте двері йому не відчинили, але він не здавався.

Тоді чоловік почав голосно кричати та бити ногами у двері. З іншої квартири вийшла жінка та зробила йому зауваження. У відповідь він дістав ніж, завдав дівчині декілька ударів у живіт та кинувся втікати.

"Правоохоронці затримали 52-річного місцевого мешканця та помістили під варту. Йому загрожує до 8 років за ґратами", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік побив інспектора паркування. Водій побачив, що інспектор штрафує його та накинувся на нього з кулаками. Тепер йому загрожує до 5 років ув'язнення.

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