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В Оболонському районі столиці під час конфлікту чоловік накинувся на військового та вдарив у груди ножем. Лікарі госпіталізували постраждалого

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Подія сталася біля під’їзду одного із будинків на вулиці Бережанській. Між військовим та чоловік виник конфлікт. Сварка швидко переросла в бійку, під час якої зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив військового в груди. Потім нападник втік з місця події, позбувшись ножа.

Постраждалого військового госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини.

Наступного дня правоохоронці розшукали зловмисника та затримали. Ним виявився раніше неодноразово судимий 43-річний киянин.

Фігуранту оголосили підозру. Його взяли під варту.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, на Хмельниччині 18-річний юнак порізав трьох знайомих. Його затримали.