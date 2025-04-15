У Дніпрі чоловік напав з ножем на власника квартири, де він орендує кімнату
У Дніпрі затримали чоловіка, який вдарив ножем господаря квартири. Інцидент стався через конфлікт
Про це повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 14 квітня в Індустріальному районі Дніпра, у квартирі, де підозрюваний орендував кімнату. Під час сварки він схопив ніж та вдарив господаря квартири. Після цього він втік, а ніж викинув на вулиці у сміттєвий бак.
Патрульні поліцейські знайшли нападника біля одного з магазинів того ж району. Його затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Києві чоловік вдарив жінку ножем. Він прийшов у під'їзд та кликав свою знайому. Коли сусідка зробила йому зауваження - він завдав їй декілька ударів у живіт ножем та кинувся втікати. Правоохоронці його затримали, тепер йому загрожує ув'язнення.