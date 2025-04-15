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15 квітня 2025, 22:55

У Дніпрі чоловік напав з ножем на власника квартири, де він орендує кімнату

15 квітня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі затримали чоловіка, який вдарив ножем господаря квартири. Інцидент стався через конфлікт

Про це повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня в Індустріальному районі Дніпра, у квартирі, де підозрюваний орендував кімнату. Під час сварки він схопив ніж та вдарив господаря квартири. Після цього він втік, а ніж викинув на вулиці у сміттєвий бак.

Патрульні поліцейські знайшли нападника біля одного з магазинів того ж району. Його затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік вдарив жінку ножем. Він прийшов у під'їзд та кликав свою знайому. Коли сусідка зробила йому зауваження - він завдав їй декілька ударів у живіт ножем та кинувся втікати. Правоохоронці його затримали, тепер йому загрожує ув'язнення.

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