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Про це повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня в Індустріальному районі Дніпра, у квартирі, де підозрюваний орендував кімнату. Під час сварки він схопив ніж та вдарив господаря квартири. Після цього він втік, а ніж викинув на вулиці у сміттєвий бак.

Патрульні поліцейські знайшли нападника біля одного з магазинів того ж району. Його затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік вдарив жінку ножем. Він прийшов у під'їзд та кликав свою знайому. Коли сусідка зробила йому зауваження - він завдав їй декілька ударів у живіт ножем та кинувся втікати. Правоохоронці його затримали, тепер йому загрожує ув'язнення.