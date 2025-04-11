В Житомире впервые пересадили сердце
В Житомире впервые пересадили донорское сердце
Об этом сообщил Житомирский горсовет в Фейсбуке, передает RegioNews.
Отмечается, что 11 апреля 2025 в коммунальном предприятии "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета совместно с медицинской командой КНП "1 территориальное медицинское объединение г. Львова" проведена посмертная донация органов.
Уникальная операция позволила пересадить сердце донора на базе операционного блока больницы. Остальные органы — печень и две почки — были переданы для трансплантации, что подарит шанс на жизнь еще трем людям", – говорится в сообщении.
Это важный шаг по развитию трансплантации органов в Житомире.
Напомним, в Житомире тепловоз насмерть сбил мужчину.
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