В Житомире впервые пересадили сердце

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Об этом сообщил Житомирский горсовет в Фейсбуке, передает RegioNews.

Отмечается, что 11 апреля 2025 в коммунальном предприятии "Больница №2 им. В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета совместно с медицинской командой КНП "1 территориальное медицинское объединение г. Львова" проведена посмертная донация органов.

Уникальная операция позволила пересадить сердце донора на базе операционного блока больницы. Остальные органы — печень и две почки — были переданы для трансплантации, что подарит шанс на жизнь еще трем людям", – говорится в сообщении.

Это важный шаг по развитию трансплантации органов в Житомире.

Напомним, в Житомире тепловоз насмерть сбил мужчину.