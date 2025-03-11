У Житомирі тепловоз на смерть збив чоловіка
Подія сталася вночі 8 березня, неподалік 1-го Іподромного провулку у Житомирі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Тепловоз наїхав на чоловіка, який перетинав залізничні колії. На жаль, від отриманих травм 65-річний місцевий житель загинув.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, на Київщині під колесами потяга загинула 20-річна дівчина. Вона йшла по коліях в навушниках.
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