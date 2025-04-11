На Житомирщині прикордонники викрили схему переправлення чоловіків за кордон
Прикордонники Житомирського загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Організатором схеми виявився 58-річний житель Чернігівської області, який організував незаконний трансфер. Чоловік через телеграм-канали підшуковував клієнтів для незаконної подорожі та надалі в соціальних мережах координував їх дії та дії інших осіб, які виконували ролі кураторів та перевізників.
У фігуранта було вилучено географічні паперові карти прикордоння Закарпатської області з позначеними маршрутами незаконного перетинання кордону, відповідні чорнові записи, а також ноутбук з інформацією про втікачів.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчиненому щодо кількох осіб з корисливих мотивів.
Нагадаємо, на Житомирщині викрито жительку Одещини, яка за 120 тис. грн намагалася переправити через кордон групу чоловіків.