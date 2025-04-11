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11 квітня 2025, 16:55

На Житомирщині прикордонники викрили схему переправлення чоловіків за кордон

11 квітня 2025, 16:55
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фото: ілюстративне
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Прикордонники Житомирського загону викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатором схеми виявився 58-річний житель Чернігівської області, який організував незаконний трансфер. Чоловік через телеграм-канали підшуковував клієнтів для незаконної подорожі та надалі в соціальних мережах координував їх дії та дії інших осіб, які виконували ролі кураторів та перевізників.

У фігуранта було вилучено географічні паперові карти прикордоння Закарпатської області з позначеними маршрутами незаконного перетинання кордону, відповідні чорнові записи, а також ноутбук з інформацією про втікачів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчиненому щодо кількох осіб з корисливих мотивів.

Нагадаємо, на Житомирщині викрито жительку Одещини, яка за 120 тис. грн намагалася переправити через кордон групу чоловіків.

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