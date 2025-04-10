Російська армія вбила цивільного в передмісті Херсона
Минулої п'ятниці окупаційні війська РФ обстріляли Антонівку під Херсоном. Внаслідок тієї атаки загинув мирний житель селища
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Про трагедію стало відомо сьогодні, 10 квітня.
"4 квітня окупанти вкрили вогнем населений пункт. Смертельне поранення отримав 62-річний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 9 квітня внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще двоє цивільних отримали поранення.
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