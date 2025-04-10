Российский дрон атаковал многоэтажку на Житомирщине: есть жертва и раненые, среди них – ребенок

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 10 апреля, вражеский дрон попал в жилую многоэтажку в Житомирском районе. Погиб человек, есть раненые

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

В результате атаки повреждения получили по меньшей мере пять домов.

"К сожалению, один человек погиб, пока известно о 5 пострадавших, среди них ребенок 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области", – говорится в сообщении.

Сейчас на местах происшествия работают спасатели и оперативно-следственная группа. На территории общины развертывается помещение для обогрева и оказания помощи.

Вскоре жители поврежденных квартир получат строительные материалы и необходимую помощь для устранения разрушений.

Напомним, сегодня в результате ракетного удара по Днепру погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Чрезвычайники ликвидируют последствия вражеской атаки.