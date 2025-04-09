Три роки за ґратами: у Харкові засудили ухилянта

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У Харкові 26-річного місцевого жителя визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2024 року чоловік прибув до Київського РТЦК та СП міста Харкова та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Згодом він отримав повістку для відправлення до військової частини, але проігнорував її. Після цього харківʼянин письмово заявив про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.

На суді обвинувачений частково визнав свою вину. Він зазначив, що "є сиротою, своїх дітей в нього немає, тому йому нікого захищати не потрібно". Також харківʼянин заявив, що "не вважає себе особою, яка готова служити".

Суд ухвалив рішення про призначення фігуранту покарання у вигляді трьох років тюрми. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше житель Харківщини отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації.