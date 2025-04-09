18:42  08 квітня
У Вінницькій області науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс
18:58  08 квітня
Температура в Україні завтра опуститься до -5 градусів
20:20  08 квітня
На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску для легковиків: графік роботи
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2025, 00:15

Три роки за ґратами: у Харкові засудили ухилянта

09 квітня 2025, 00:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові 26-річного місцевого жителя визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, у травні 2024 року чоловік прибув до Київського РТЦК та СП міста Харкова та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Згодом він отримав повістку для відправлення до військової частини, але проігнорував її. Після цього харківʼянин письмово заявив про відмову від призову на військову службу у звʼязку із мобілізацією.

На суді обвинувачений частково визнав свою вину. Він зазначив, що "є сиротою, своїх дітей в нього немає, тому йому нікого захищати не потрібно". Також харківʼянин заявив, що "не вважає себе особою, яка готова служити".

Суд ухвалив рішення про призначення фігуранту покарання у вигляді трьох років тюрми. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше житель Харківщини отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд війна прокуратура Харків в'язниця вирок ухилення від мобілізації
У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон
07 квітня 2025, 16:28
Харків за тиждень пережив понад чотири десятки ворожих атак
07 квітня 2025, 11:41
Водій, який хотів підкупити патрульних у Києві, сяде на два роки
07 квітня 2025, 09:07
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
На Буковині підліток проник у школу і підпалив кабінет директора
09 квітня 2025, 01:45
На Житомирщині чоловік впав у 25-метрову криницю: його витягли рятувальники
09 квітня 2025, 01:22
Робота нелегальної АЗС на Київщині: справу передали до суду
09 квітня 2025, 00:59
Незаконно ввезений Mercedes-Benz: у Києві арештували авто вартістю 1,7 млн грн
09 квітня 2025, 00:36
На Тернопільщині сталася масштабна пожежа на складі
09 квітня 2025, 00:08
Дніпро під атакою безпілотниками: кількість постраждалих збільшилась
08 квітня 2025, 23:40
Це шкодить мирним зусиллям: США у ООН розкритикували удар РФ по Кривому Рогу
08 квітня 2025, 23:35
Харків знову під атакою: в місті пролунало близько 15 вибухів
08 квітня 2025, 23:10
У Дніпрі пролунали вибухи: в місті спалахнула пожежа
08 квітня 2025, 22:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »