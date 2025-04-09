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09 квітня 2025, 10:32

Заплатив $30 тисяч за втечу, а потрапив у ЗСУ: історія бійця з позивним "Ріко"

09 квітня 2025, 10:32
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фото: скриншот із відео
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Оператор FPV-дронів батальйону БПЛА 28-ї ОМБР з позивним "Ріко" намагався нелегально виїхати з України

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

"Мама казала не сідати до незнайомих дядьків в машину. Я не послухався — і тепер я тут".

Так починається відверта історія "Ріко" — бійця батальйону БПЛА 28-ї окремої механізованої бригади, який нині керує FPV-дронами на фронті, але ще нещодавно мріяв про втечу з країни.

Чоловік зізнається, що заплатив 30 тисяч доларів за незаконний виїзд з України, очікуючи комфортну подорож. Але "люкс" виявився КамАЗом, заповненим сіном і майже п’ятдесятьма такими ж "ухилянтами". Серед них були ті, хто згодом став його побратимами на передовій.

"Спочатку було страшно, соромно і незрозуміло, що далі. Але армія перевернула все. Зрозумів, що маю бути тут. І як не парадоксально — знайшов своє місце", — розповідає "Ріко".

Нагадаємо, в Харкові 26-річного місцевого жителя визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Раніше житель Харківщини отримав три роки тюрми за ухилення від мобілізації.

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