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На Житомирщині судили чоловіка за ухилення від служби. Його визнали придатним, але він проігнорував повістку

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Житомирщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він був визнаний приданий до служби. У грудні 2023 року він отримав повістку, проте до ТЦК він не прийшов.

На суді чоловік визнав провину. Проте зазначив, що він виховує трьох дітей - двох власних та третю, яка перебуває під опікою його дружини. Згодом він став заперечувати провину і заявляв, що нібито не отримував мобілізаційного розпорядження і йому було невідомо, що він підписував.

У результаті суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України та за цією статтею кримінального Закону призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, раніше в Харкові чоловіка засудили до трьох років ув'язнення. Він отримав повістку про призов, але не прийшов до ТЦК.