Правоохоронців почали додавати в чати ОСББ, щоб шукати порушників та ухилянтів

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.

В Україні запроваджують нововведення — до чатів ОСББ долучили облікові записи поліцейських, які матимуть можливість реагувати на повідомлення про порушників та порушення законодавства. Зокрема і мобілізаційного.

За словами речниці поліції Київської області Яни Єрмоленко, такі заходи є у Білоцерківському районі Київської області. З її слів, про це попрохали самі голови ОСББ.

Новина про присутність поліцейських в чатах ОСББ викликала жваві дискусії в соціальних мережах. Одні з користувачів спочатку припустили, що такого не може бути, дехто схвалив таку ініціативу, мовляв, законослухняним громадянам немає чого боятись, а частина дописувачів висловила своє обурення такою ініціативою.

Раніше стало відомо, скільки колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ.