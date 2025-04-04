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В Житомирской области судили мужчину за уклонение от службы. Его сочли годным, но он проигнорировал повестку

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он был признан приданым в службу. В декабре 2023 он получил повестку, однако в ТЦК он не пришел.

На суде мужчина признал вину. Однако отметил, что он воспитывает троих детей - двух собственных и третью, которая находится на попечении его жены. Впоследствии он стал отрицать вину и заявлял, что якобы не получал мобилизационное распоряжение и ему было неизвестно, что он подписывал.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.336 УК Украины и по этой статье уголовного Закона назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, ранее в Харькове мужчину приговорили к трем годам заключения. Он получил повестку о призыве, но не пришел в ТЦК.