Житель Харківщини отримав 3 роки тюрми за ухилення від мобілізації

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У Харкові 37-річного мешканця селища Куп’янськ-Вузловий визнали винним в ухиленні від мобілізації. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Як встановило слідство, в серпні 2024 року житель Куп’янщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Згодом він отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але вирішив проігнорувати її.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд ухвалив рішення про призначення фігуранту покарання у вигляді трьох років тюрми.

Нагадаємо, у Житомирській області 52-річного чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.