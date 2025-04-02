В Запорізькій області юрист за 15 тисяч доларів намагався організувати незаконний виїзд чоловіка за кордон

фото: ДПСУ

У Запоріжжі прикордонники спільно із правоохоронцями викрили 48-річного юриста підприємства, який намагався допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації та виїхати за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалося, правозахисник пообіцяв матері мобілізованого чоловіка виготовити необхідні документи, які б дозволили уникнути військової служби. Вартість послуг становила 15 000 доларів США.

За вказану суму юрисконсульт мав би надати медичні та інші довідки, які б підтверджували непридатність до служби з подальшим виключенням із військового обліку та можливістю безперешкодного перетинання державного кордону України.

Затримали зловмисника на гарячому, під час отримання грошей.

Наразі горе-юристу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прикордонники показали, як знищують окупантів на Запорізькому напрямку.