Як не стати жертвами аферистів онлайн: у поліції розповіли, як правильно робити покупки онлайн
Часто українці стають жертвами аферистів в інтернеті. Фахівці розповіли, як не потрапити на гачок зловмисників
Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.
Правоохоронці поділились порадами, які допоможуть не стати жертвами аферистів в інтернеті. Під час покупок онлайн варто дотримуватись таких правил:
- обирати післяоплату;
- перевіряти ціни на ринку;
- перевіряти посилання;
- не переходити за сумнівними лінками з електронної пошти, соцмереж чи месенджерів;
- не вводити платіжні дані на незнайомих сайтах;
- не повідомляти реквізити банківського рахунку третім особам; використовувати окрему картку для онлайн-оплат;
- переконатися, що підключено 3D Secure - ця технологія забезпечує додаткову перевірку при оплаті в інтернеті;
- не оплачувати товари через публічні Wi-Fi-мережі;
- перевіряти QR-коди в загальнодоступних місцях.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі жінка стала жертвою аферистів. Їй зателефонували зловмисники, представившись працівниками банку. Довірлива жінка назвала їм код, який прийшов на її телефон, а згодом з її картки списали майже 259 тисяч гривень.
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