Пенсіонерка за "порятунок" доньки заплатила аферистам 25 тис. грн

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Про це розповіли в поліції області, передає RegioNews.

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець та представся поліцейським. Співрозмовник повідомив, що її донька вчинила ДТП, у результаті якого травмовано дитину. Щоби не притягувати її до відповідальності, необхідно перерахувати за це кошти.

Схвильована жінка, не перевіривши отриману інформацію, пішла до поштового відділення й перерахувала на вказаний шахраями рахунок 25 000 гривень.

Пізніше заявниця дізналася від доньки, що з нею все гаразд.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Поліцейські закликають громадян не довіряти незнайомцям, які телефонують та просять грошової допомоги для ваших близьких. Спочатку слід особисто переконатися, чи дійсно близькі потребують коштів.

Нагадаємо, в Запоріжжі правоохоронці викрили хакера, який робив та продавав шкідливе програмне забезпечення.

Раніше на Рівненщині жінка стала жертвою аферистів у соцмережі. Вона шукала роботу за кордоном, а в результаті відправила "майбутньому роботодавцю" немаленьку суму коштів.