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24 березня 2025, 12:56

"Консультант" із криптовалют обікрав своїх клієнтів на майже 4 млн грн

24 березня 2025, 12:56
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фото: Національна поліція
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Житомирські правоохоронці викрили 41-річного житомирянина, який ошукав людей на понад 3,7 мільйона гривень

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Наприкінці 2024 року до поліції звернулися двоє містян, віком 56 та 35 років. Вони розповіли про зникнення криптовалюти зі своїх електронних гаманців.

Відомо, що раніше потерпілі консультувалися у фігуранта, який працював в ІТ-сфері. Молодшому з них він допоміг створити криптогаманець, а старшому – відновити пароль.

Володіючи конфіденційною інформацією та маючи віддалений доступ до комп’ютерів "клієнтів", чоловік здійснив перекази коштів на інші платіжні засоби та пізніше їх використав.

Загальна сума збитків, спричинених обом потерпілим, у гривневому еквіваленті перевищила 3,7 мільйона.

Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Чернівцях ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей.

Раніше повідомлялося, що поліція викрила 40-річного киянина, який займався онлайн-шахрайством. Виявилось, що це арештант одного зі столичних СІЗО.

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поліція Житомир криптовалюта шахрайство консультації консультант
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