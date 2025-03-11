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Поліція викрила 40-річного киянина, який займався онлайн-шахрайством. Виявилось, що це арештант одного зі столичних СІЗО

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 40-річного арештанта київського СІЗО. Він перебуває там через вчинення вбивства. Проте навіть за ґратами він скоїв ще один злочин - шахрайство.

Чоловік незаконно використовував телефон для того, щоб онлайн створювати оголошення про продаж дров за вигідними цінами. Коли покупці перераховували гроші, зловмисник зникав зі зв'язку.

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в камері СІЗО та за місцем реєстрації фігуранта, під час яких вилучили мобільні пристрої, ноутбук, сім-карти та банківські картки, на які потерпілі перераховували свої кошти", - розповіли правоохоронці.

Чоловіку вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше на Київщині затримали шахрая, який наживався на родичах військовополонених. Зловмисник обіцяв надати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили в полон або зникли безвісти. В результаті він виманив у родичів захисників понад 80 тисяч гривень.