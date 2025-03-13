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13 березня 2025, 01:56

У Чернівцях ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей

13 березня 2025, 01:56
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фото: поліція
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Ділки налагодили роботу шахрайського кол-центру. Телефонуючи до потенційних жертв, вони представлялися працівниками служби безпеки банку та виманювали їхні кошти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Шахрайський бізнес організували двоє жителів Чернівців, які вже мали судимості за майнові злочини.

Фігуранти діяли за поширеною шахрайською схемою – "вішинг". Вони телефонували людям, видавали себе за працівників банку й повідомляли про нібито підозрілі операції на їхніх рахунках. Щоб "захистити" гроші, ошукані громадяни самі перераховували кошти на вказані шахраями рахунки. Після цього аферисти знімали отримані гроші.

Правоохоронці провели обшуки а місцями проживання фігурантів та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують діяльність аферистів.

Наразі поліцейські вже встановили 4 потерпілих від схеми.

Зловмисникам повідомили про підозру. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до шахрайства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

Чернівці Буковина затримання шахраї шахрайство банк виманювання грошей
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