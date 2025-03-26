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26 марта 2025, 15:42

Посылка от "иностранца": в Житомирской области женщина отдала мошенникам 70 тыс. грн

26 марта 2025, 15:42
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фото: Национальная полиция
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Жительница Звягельщины в надежде получить ценную посылку от "иностранца" потеряла 70 тысяч гривен. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась к правоохранителям

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, сообщает RegioNews.

39-летняя женщина рассказала, что несколько недель назад познакомилась в социальной сети с мужчиной, представившимся американским военнослужащим. По его словам, он находился на лечении в Сирии после ранения.

Впоследствии мужчина спросил женщину ее почтовый адрес, мол, хочет прислать свои ценные вещи и награды в Украину.

Уже через несколько дней женщина получила сообщение от незнакомца о прибытии посылки на границу. Однако для ее получения необходимо было уплатить некоторые сборы. Так что женщина перевела 40 тысяч гривен. В тот же день "курьер" снова направил сообщение о необходимости оплаты еще 30 тысяч гривен на банковский счет. Получатель выполнила и это требование.

Лишь впоследствии, когда "иностранец" и "курьер" перестали выходить на связь, женщина поняла, что поверила мошенникам.

В настоящее время по указанному факту полицейские Звягельского райотдела проводят досудебное расследование.

Напомним, в Черновцах ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания денег.

Полиция разоблачила 40-летнего киевлянина, занимавшегося онлайн-мошенничеством. Оказалось, что это арестант одного из столичных СИЗО.

Раньше мы рассказывали, как не стать жертвами аферистов онлайн.

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деньги мошенники Житомирская область курьер мошенничество американский военнослужащий
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