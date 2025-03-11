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Підліток Павло Соколик вийшов з дому ввечері 6 березня і не повернувся. Рідні звернулися за допомогою до поліції

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці спільно з співробітниками ДСНС 8 березня виявили тіло зниклого поблизу села Іване-Пусте Чортківського району. На місці працювали слідчі. Під час огляду слідів насильницької смерті на тілі юнака не виявили.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "безвісти відсутній".

За висновками експертів, причиною смерті підлітка стало переохолодження.

Нагадаємо, ввечері 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.