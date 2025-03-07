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07 березня 2025, 12:43

На Дніпропетровщині ліквідували наркобанду "Біле братство"

07 березня 2025, 12:43
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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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На Дніпропетровщині викрили злочинну організацію "Біле братство", яка займалася збутом наркотиків із місячним обігом у 12 млн гривень

Про це повідомила обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 50-річний кримінальний авторитет організував наркобізнес у Нікополі та Покрові, залучивши до діяльності ще 15 осіб.

Учасники угруповання закуповували метамфетамін, канабіс та PVP, зберігали їх у спеціально облаштованих схованках, а потім збували закладками або передавали безпосередньо за готівку.

Щомісяця зловмисники реалізовували близько 35 тисяч доз наркотиків.

Під час майже 60 обшуків правоохоронці вилучили наркотики, зброю, готівку та транспортні засоби.

Затримано 11 учасників угруповання, яких взяли під варту.

Наразі триває встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

Нагадаємо, в Житомирській області судитимуть "смотрящого", працівника колонії та інших учасників групи за організацію наркотрафіку до Райківської виправної установи. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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