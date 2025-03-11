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Поліцейські встановили чоловіка, який у Нововолинську чіплявся до неповнолітніх

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції 9 березня звернулася мати 14-річної дівчини та повідомила, що ввечері на одній із вулиць міста до її дитини та ще двох дівчат чіплявся невідомий чоловік. Зокрема, намагався до них торкнутися та показував непристойні жести. Фізичної шкоди дітям завдано не було.

Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився 46-річний місцевий житель, який перебуває на обліку у зв’язку із психічною хворобою. Його помістили в медзаклад для проведення лікування.

Триває перевірка.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10 та 11 років. Зловмисника затримали, йому оголосили підозру.