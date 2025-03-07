Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
У п'ятницю, 7 березня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликають зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мешканці Харківщини виявили на своєму подвір'ї російську авіабомбу. Боєприпас знешкодили сапери.
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