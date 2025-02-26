У Запоріжжі сапери знешкодили 500-кілограмову авіабомбу, яка не вибухнули
На території дачного кооперативу в одному з районів Запоріжжя місцевий житель знайшов боєприпас
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як нездетоновану п'ятсоткілограмову авіаційну бомбу (КАБ–500).
Сапери за допомогою спецтехніки вилучили й транспортували боєприпас до спеціально підготовленого місця, де знищили.
Нагадаємо, раніше на Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яка залишилася ще з часів перебування російських військ в регіоні.
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