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Стало відомо, що в місті Світловодськ дитина постраждала від вибуху. Відомо, що це сталось через те, що дівчинка тримала в руках невідомий предмет

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався у Кіровоградській області, в місті Світловодськ. Там 1,7 річна дівчинка отримала травми через вибух невідомого предмета. За словами поліцейських, предмет здетонував, коли дитина тримала його в руках. На щастя, стан дитини зараз стабільний: дівчинка під наглядом лікарів.

"Будь-які боєприпаси чи підозрілі предмети становлять смертельну небезпеку як для дорослих, так і для дітей", - нагадують рятувальники.

Що потрібно робити, якщо ви натрапили на підозрілий предмет: