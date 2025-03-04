На Кіровоградщині невідомий предмет вибухнув у руках 1,7 річної дитини
Стало відомо, що в місті Світловодськ дитина постраждала від вибуху. Відомо, що це сталось через те, що дівчинка тримала в руках невідомий предмет
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Інцидент стався у Кіровоградській області, в місті Світловодськ. Там 1,7 річна дівчинка отримала травми через вибух невідомого предмета. За словами поліцейських, предмет здетонував, коли дитина тримала його в руках. На щастя, стан дитини зараз стабільний: дівчинка під наглядом лікарів.
"Будь-які боєприпаси чи підозрілі предмети становлять смертельну небезпеку як для дорослих, так і для дітей", - нагадують рятувальники.
Що потрібно робити, якщо ви натрапили на підозрілий предмет:
- Не підходити близько;
- Не чіпати;
- Викликати фахівців за номером 101.
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