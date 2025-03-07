Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
Днями фахівці вилучили ворожу авіабомбу на території житлового масиву на Харківщині. Боєприпас знешкодили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Завдяки оперативним та професійним діям саперів Міжрегіонального Центру вдалося уникнути людських жертв та масових руйнувань", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, після однієї з нещодавніх повітряних атак у полі на території Чернігівського району місцеві мешканці виявили збитий ворожий ударний БпЛА. Його бойова частина не здетонувала.
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