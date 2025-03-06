На Житомирщине спасли двух человек, провалившихся под лед

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Вчера житомирские чрезвычайники спасли двух человек, провалившихся под лед

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Один из инцидентов произошел в Бердичеве на местной реке Гнилопять. Там мужчина провалился под лед и находился в 30 метрах от берега.

"Добравшись до пострадавшего, бойцы ГСЧС бросили ему веревку со спасательным кругом и вытащили из водоема. Спасенного передали медикам", — говорится в сообщении.

Еще одного мужчину, также провалившегося под лед, чрезвычайники достали из пруда в поселке Хорошев Житомирского района. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Напомним, на карьере в селе Рудня-Полчанская Житомирской области мужчина едва не утонул, провалившись под лед.