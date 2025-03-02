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Діти провалилися під кригу на Миколаївщині: у річці виявили тіло 10-річного хлопчика
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02 березня 2025, 15:00

Діти провалилися під кригу на Миколаївщині: у річці виявили тіло 10-річного хлопчика

02 березня 2025, 15:00
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фото: Нацполіція
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У Первомайську Миколаївської області під кригою на річці Синюха виявили тіло 10-річного хлопчика. Пошуки його меншого зниклого брата тривають

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївщини, передає RegioNews.

Наразі правоохоронці, рятувальники та водолази продовжують обстежувати водойму, аби знайти другого зниклого хлопчика.

"Пошукова операція триває. На місці працюють поліцейські, рятувальники та медики", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Первомайську Миколаївської області тривають пошуки двох зниклих братів, які провалилися під лід на річці Синюха вчора, 1 березня.

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