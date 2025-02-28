Фото: СБУ

У Житомирі правоохоронці запобігли теракту. Трагедію міг вчинити 16-річний школяр, який був завербований росіянами

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці в Житомирі затримали 16-річного школяра. Виявилося, що він був агентом, який на замовлення російської ФСБ готував теракт на Алеї Слави Героям.

З'ясувалось, що підліток повинен був залишити там замаскований вибуховий пристрій. Росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом із завербованим неповнолітнім. Таким чином, росіяни хотіли і вбити якомога більше людей, і одразу ліквідувати свого агента.

"За даними слідства, школяр сам виготовив СВП за інструкцією від російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії - додатково начинив вибухівку залізними шурупами. Потім юнак замість школи виїхав на таксі до Житомира для підготовки теракту", - розповіли правоохоронці.

СБУ вдалося затримати агента РФ ще до теракту, чим запобігли трагедії. Тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала одеситку, яка готувала схрони для терактів. Виявилося, що за вказівкою російських спецслужб вона підпалила релейну шафу сигнальної установки і трансформаторну підстанцію на місцевій лінії залізничного сполучення.